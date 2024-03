Dlaczego Donald Tusk nie spotka się w środę z rolnikami? Minister: Ma napięty kalendarz

Myślę, że rolnicy mają świadomość tego i sami o tym mówią, że nie powinien być uciążliwy dla mieszkańców, bo oni chcą pozyskiwać mieszkańców a nie utrudniać im życie Czesław Siekierski, minister rolnictwa

A może rząd chce przeczekać protesty rolników?



- Nie, myślę że to płytki argument. Spotykamy się od początku protestów, pamiętajmy, że te protesty rozpoczęły się jesienią, to ostatnie spotkanie to była inicjatywa premiera. Problemy są przenoszone na forum UE, rządu, czy także to, co możemy (zrobić) w ramach własnej kompetencji — odparł.



- W ubiegłym tygodniu była rada ministrów rolnictwa UE, na których prezentowałem stanowisko Polski, tłumaczyłem postulaty rolników — dodał Siekierski.



Siekierskiego pytano też czy nie obawia się, że protest, w którym może brać udział kilkadziesiąt tysięcy osób, będzie miał gwałtowny protest i będzie wymagać zdecydowanej reakcji służb porządkowych.



- Zapewnienie bezpieczeństwa jest obowiązkiem państwa. Wszystkie protesty przebiegały dotychczas w sposób właściwy, pokojowy, nie było większych problemów - odparł.