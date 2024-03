Zachód był zaangażowany w śmierć Stalina? Rosjanie chcą dochodzenia

- Partia zwróciła się do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej i FSB z prośbą o sprawdzenie możliwego zaangażowania zachodnich służb wywiadowczych w śmierć Józefa Wissarionowicza Stalina - powiedział przewodniczący partii Siergiej Malinkowicz.

Dodał, że wielu współpracowników Józefa Stalina przekazywało w zeznaniach, że mogło dojść do otrucia przywódcy Związku Radzieckiego przez zachodnich agentów.

We wtorek przypada 71. rocznica śmierci Stalina, który był przywódcą Związku Radzieckiego od 1924 roku do dnia swojej śmierci. Według rządu przyczyną jego śmierci był udar krwotoczny.

Stalin przyczynił się do szybkiej industrializacji Rosji, ale także do śmierci milionów ludzi w wyniku czystek, wysyłania do obozów pracy i głodu.