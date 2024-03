Premier Węgier leci do USA. Spotka się z "jedyną szansą świata na pokój"

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Viktor Orbán, czyli głos Kremla w środku Europy W swym dorocznym wystąpieniu Viktor Orbán chwali Polskę. Niestety to dla Polski raczej powód do zmartwienia niż dumy. Bo węgierski premier przedstawia bardzo bliską rosyjskiej propagandzie wizję upadających USA, Zachodu i Europy. Tylko Węgry kwitną. I Chiny.

- To nie hazard, ale postawienie na jedyną rozsądną szansę, za którą my na Węgrzech uważamy powrót prezydenta Trumpa – powiedział Orbán w poniedziałek na forum gospodarczym. - Jedyną szansą świata na stosunkowo szybkie porozumienie pokojowe są zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych, a to jest powiązane z tym, kto jest prezydentem.

Orbán chce odbijać instytucje. Mówi, kto zagraża cywilizacji Zachodu

Viktor Orbán powiedział, że tegoroczne wybory prezydenckie w USA i głosowanie do Parlamentu Europejskiego w czerwcu będą miały kluczowe znaczenie, ponieważ konserwatyści w Europie i USA muszą wspólnie walczyć, aby „odbić” instytucje w Waszyngtonie i Brukseli z rąk liberałów, którzy według Orbána zagrażają cywilizacji Zachodu.



Premier Węgier, sprawujący władzę od 2010 r., ma napięte stosunki z administracją prezydenta Joe Bidena, głównie w związku z wielomiesięcznymi oporami Budapesztu w sprawie ratyfikacji członkostwa Szwecji w NATO.

Trump z kolei, który stara się o reelekcję, wywołał w zeszłym miesiącu oburzenie, sugerując, że Stany Zjednoczone mogą nie chronić sojuszników z NATO, którzy nie inwestują wystarczających kwot w swoją obronę, nawet jeśli obawiają się potencjalnej rosyjskiej inwazji.