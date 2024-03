Hołownię pytano na konferencji prasowej o działania jakie nowa większość zamierza podjąć ws. Trybunału Konstytucyjnego.



Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Szymon Hołownia mówi o „czteropaku”

- To jest czteropak. Uchwała, która będzie mówiła o tym, co Sejm myśli o uchwałach podejmowanych wcześniej powołujących tzw. sędziów-dublerów, ale odnoszących się też do sędziów, których za szybko wybrała PO swego czasu — zapowiedział marszałek Sejmu.



- Jeśli mamy do czynienia z tak głębokim kryzysem TK to nie stać nas wszystkich tworzących tę koalicję na nic innego niż ostrą diagnozę i pełną asertywność. Mamy do czynienia z pacjentem, który jest w bardzo ciężkim stanie. ten nowotwór ustrojowy bardzo się rozwinął. Tu już nie ma miejsca na leczenie paracetamolem. Dlatego Sejm przyjdzie, wierzę, zobaczycie w tej uchwale i powie jasno: nie wolno było wybierać sędziów dublerów, sędziowie-dublerzy nie uczestniczyli w pracach TK legalnie, jako sądu konstytucyjnego i to ma swoje konsekwencje. Pani Julia Przyłębska nie pełni de facto roli prezesa TK, bo jej kadencja dobiegła końca — i to też rodzi określone konsekwencje. Dziś wszystkie organy państwa, które chcą kierować się zasadą legalizmu, powinny w odpowiedni sposób traktować te orzeczenia TK, które były w wadliwy sposób przyjmowane - dodał.