Czy koalicja KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy jest zagrożona? "Szymon z Władkiem muszą przemyśleć swoje słowa"

Włodzimierz Czarzasty z apelem do „Szymona i Władka”: Przemyślcie swoje słowa

- Nie będę krytykował swoich przyjaciół z rządu. Musi Szymon z Władkiem usiąść i przemyśleć swoje słowa. Bo panowie, jeśli ten temat będzie się opóźniał, tak jak sprawa aborcji, to jak tak stawiacie sprawę i będziecie chcieli być konsekwentni w polityce, to do niczego nie prowadzi. Jeśli następnym krokiem ma być opuszczenie przez was koalicji, to źle brzmi i źle wygląda. Myślę, że w ferworze przedkampanijnym powiedzieliście o jedno słowo za dużo — dodał.



W sprawie aborcji i praw kobiet nie cofniemy się o milimetr. Prawa kobiet to nie ideologia, to jasno mówię. Nie będziemy się cofali ani o jeden krok Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy

W kontekście składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Czarzasty mówił, że „rząd przygotowuje rozwiązanie”. - Z tą składką zdrowotną potrzeba wielu zmian. Ja uważam, że powinna być progresywna — mówił lider Nowej Lewicy.



A co z głosami zniecierpliwienia ze strony Lewicy w kwestii tego, że Sejm nadal nie zajął się liberalizacją przepisów dotyczących aborcji, co KO i Nowa Lewica obiecywały w kampanii wyborczej?



- Zawsze będziemy mówili o sprawach dla nas najważniejszych twardym głosem i zniecierpliwionym, jeżeli one nie będą realizowane. Ale to nie znaczy, że będziemy stawiali na konwencji tej czy innej warunek: Jeśli tego nie zrobicie, to rozwalimy ten rząd. W sprawie aborcji i praw kobiet nie cofniemy się o milimetr. Prawa kobiet to nie ideologia, to jasno mówię. Nie będziemy się cofali ani o jeden krok — odparł.