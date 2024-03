Obietnice Scholza, że ani taurusy, ani niemieccy żołnierze nie pojadą do Ukrainy, są dobrze odbierane przez niemieckie społeczeństwo.

„Der Spiegel” zwraca uwagę, że w czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a we wrześniu seria wyborów do parlamentów lokalnych w Niemczech wschodnich. Mieszkańcy tych terenów wykazują szczególny sceptycyzm wobec dostaw broni do Ukrainy. Występując jako kanclerz pokoju, Scholz może zdobyć dla swojej partii SPD kilka dodatkowych punktów procentowych.

Zdaniem „Spiegla” wypowiedź Macrona, w której nie wykluczył użycia wojsk lądowych w Ukrainie, była idealnym pretekstem dla Scholza, aby zaprezentować się jako „pokojowy kanclerz”.

Zdaniem ekspertów istnieją techniczne możliwości ograniczenia zasięgu rakiet Taurus tak, aby strona ukraińska nie mogła ich użyć przeciwko celom w Rosji. Do ich obsługi nie są koniecznie potrzebni żołnierze niemieccy.

O co więc w rzeczywistości chodzi Scholzowi? – pyta „Der Spiegel”. „Wiele przemawia za tym, że kanclerz nie chce zrezygnować z kontroli nad tymi pociskami, ponieważ nie ufa Ukraińcom, a przynajmniej nie do końca im ufa” – piszą autorzy. Niemiecka broń może zdaniem Scholza być użyta tylko na terenie Ukrainy. Ich zdaniem relacje kanclerza z Ukrainą nie są ścisłe. Podczas osobistych spotkań z Wołodymyrem Zełenskim widać dystans między nimi, w przeciwieństwie do spotkań z Ursulą von der Leyen czy Joe Bidenem.