- My chcemy, żeby minister Ziobro był przesłuchany, ale jak już będzie zdrowy i będzie miał siłę. Czy to warunek, którego można oczekiwać w cywilizowanym państwie? Tym bardziej, że pan minister był już przesłuchiwany przez 8-9 komisji i zazwyczaj źle się to skończyło dla przesłuchujących – stwierdził Jaki.

Jaki o przesłuchaniu Ziobry w szpitalu: Jak za czasów stalinowskich

Patryk Jaki skomentował sugestię, jaka padła z ust polityków Lewicy, by Zbigniewa Ziobrę przesłuchać w szpitalu. Uznał, że wśród polityków tej formacji obecne są „przyzwyczajenia z czasów stalinowskich, kiedy zapewne tak robiono”, zaś na Lewicy jest wiele osób, które te czasy pamiętają.



Patryk Jaki o odblokowaniu pieniędzy z KPO. Mówi o zbrodni Donalda Tuska

Przebywająca w ostatnich dniach w Polsce szefowa KE Ursula von der Leyen. Zapowiedziała odblokowanie 137 mld euro z funduszu Next Generation oraz z funduszy spójności.

Polityk Suwerennej Polski przedstawił swoja wersję przyczyn uwolnienia funduszy dla Warszawy. Stwierdził, że „Donald Tusk dogadał się z Niemcami”.



- Musimy zadać sobie pytanie, czy jest większa zbrodnia, niż dogadanie się z zewnętrznym państwem przeciwko własnym obywatelom, co zrobił Tusk i jego ekipa- mówił Jaki.



Poproszony o wyjaśnienie tych zarzutów stwierdził, że za rządów PiS ówczesna opozycja miała namawiać KE do blokowania pieniędzy z KPO i „sprzedał Polskę” Unii i Niemcom i są na to dowody. - Wy blokujcie Polakom pieniądzem aż my wrócimy do władzy, szantażujcie ich, a jak wrócimy, to w zamian oddamy wam znacznie więcej – blokadę CPK, atomu, handlu na Odrze – mówił Jaki.