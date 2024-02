Media: Kilkadziesiąt milionów z KPRM dla założonej przez Dworczyka fundacji

Jan Dziedziczak: Tylko ja podejmowałem decyzje finansowe

Radio Zet podało, że do czasu publikacji informacji nie otrzymało odpowiedzi na pytania, w tym o ewentualny konflikt interesów, wysłane do Fundacji Wolność i Demokracja oraz do Michała Dworczyka. Na pytania radia odpowiedział Jan Dziedziczak - były sekretarz stanu w KPRM, były pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą - który według KPRM, na mocy upoważnienia wydanego przez premiera i szefa KPRM podejmował decyzje o przyznaniu dotacji fundacji.

Cytowany przez Radio Zet Dziedziczak oświadczył, że miał wyłączność kompetencyjną, jeśli chodzi o podział środków, "aby nie mieć żadnych kontaktów" z szefem KPRM Dworczykiem. Zapewnił, że Dworczyk nie miał i nie chciał mieć w tym temacie żadnego wpływu. - Tylko ja jako urzędnik państwowy podejmowałem decyzje finansowe - podkreślił Dziedziczak.