Węgry nie są jednak jedynym postkomunistycznym krajem, który próbuje przełamać zapaść demograficzną odziedziczoną po pierwszych latach budowy gospodarki rynkowej. Imponujący wzrost dzietności zanotowały we wspomnianym okresie Czechy (poprawa o 28 proc.), Rumunia (23 proc.), Łotwa (18 proc.) i Słowacja (12,5 proc.). Dziś Czeszka ma już przeciętnie 1,83 dziecka, a Rumunka 1,81. Oba kraje tylko minimalnie ustępują najlepszemu pod tym względem państwu Unii Europejskiej, jakim jest Francja (1,84) i wyprzedzają Irlandię (1,78), która dopóki była mocno związana z Kościołem katolickim tradycyjnie miała najlepszą dzietność w zjednoczonej Europie.

Uzdrowienie kondycji demograficznej. Porażka Polski

Choć PiS rozpoczął osiem lat temu rządy od zainicjowania programu 500+, a wcześniej koalicja PO/PSL wydłużyła urlopy macierzyńskie do jednego z dłuższych okresów w Unii, Polska poniosła spektakularną porażkę, gdy idzie o uzdrowienie kondycji demograficznej. W latach 2011–2021 liczba dzieci przypadających w naszym kraju na kobietę w ogóle się nie zmieniła. To dramatycznie niski wskaźnik 1,33. W Unii tylko Hiszpania (1,19) i Włochy (1,25) mierzą się z większym problemem.

Trzeba jednak zaznaczyć, że masowa emigracja z Ukrainy po inwazji rozpoczętej w lutym 2022 roku oraz z Białorusi po upadku demokratycznej rewolucji sprzed trzech lat przyczyniła się do zasadniczego odmłodzenia polskiego społeczeństwa. Zza wschodniej granicy przyjeżdżają w znacznej większości młodzi ludzie. Ich słowiańskie korzenie powodują, że szybko integrują się z resztą Polaków.

Zbyt niska dzietność to od lat problem całej Unii Europejskiej. Między 2011 a 2021 rokiem pozostała ona na tym samym, dalece odbiegającym od wskaźnika 2,1 poziomie (zmiana z 1,54 do 1,53 dziecka na kobietę). Tak się stało, bo gdy w Europie Środkowej sytuacja demograficzna poprawiała się, to na południu Unii załamywała. W Hiszpanii liczba dzieci przypadających na kobietę spadła z i tak już dramatycznie niskiego poziomu o 11 proc., we Włoszech o 13 proc. Ale nawet we Francji, która od końca XIX utrzymuje wsparcie dla rodzicielstwa (aby dorównać ludnością Niemcom) zanotowano spadek o 8 proc. liczby dzieci przypadających na kobietę.

PAP

To skazuje Wspólnotę na imigrację, jeśli chce ona zachować wystarczającą liczbę osób pracujących, aby utrzymać emerytów. Jednak przyjmowanie obcych spotyka się z coraz większym oporem. To jeden z najważniejszych czynników napędzających sukces skrajnej prawicy.