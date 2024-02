Radosław Sikorski: Putinowi sprawia przyjemność epatowanie brutalnością

Sikorski uważa, że Putinowi sprawia przyjemność „epatowanie brutalnością”, czego ma dowodzić choćby to, że zabójca Aleksandra Litwinienki został deputowanym do Dumy.



Dlaczego Putin obawiał się Aleksieja Nawalnego? „Był nie tylko symbolem”

Szef MSZ jest zdania, że Nawalny nie tylko ujawniał korupcję wśród rządzących, ale też potrafił mówić Rosjanom, że jest możliwa inna Rosja.

- Rosja, która żyje w pokoju z Ukrainą, która inwestuje w swój naród, w swoje państwo, a nie próbuje realizować jakieś szalone koncepcje podstarzałego dyktatora — mówił Sikorski.

Odstraszanie Putina i „wspólna armia europejska”

Radosław Sikorski podkreślił, że Polska — podobnie jak inne kraje Europy — powinna się przygotować na odstraszanie Putina, co wiąże się z budowaniem własnej siły, co wiąże się ze wzrostem wydatków na obronność. I choć zawsze odbywa się to kosztem wydatków na inne dziedziny, to, mówił Sikorski, "my Polacy się przekonaliśmy wielokrotnie w naszej historii, że bycie okupowanym przez wroga niszczy także inne dziedziny życia i na to pieniędzy nie można szczędzić".

Przestrzegł jednak przed mówieniem o armii europejskiej, bo stwarza to wrażenie, że będzie to połączenie armii narodowych.