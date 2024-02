Sondaż. Duże poparcie dla kontynuacji prac nad CPK

CPK to planowany port przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma powstać lotnisko. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć wykupiono pod tę inwestycję 1250 ha, gdzie odbywają się przeprowadzki, rozbiórki i odwierty. W skład CPK ma też wejść: 450 km linii kolejowych, węzeł komunikacyjny przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju. Mają one umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż dwie i pół godziny. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. W 2023 r. spółka CPK przekształciła się w grupę kapitałową, w skład której wchodzi m.in. PPL, zarządca Lotniska Chopina w Warszawie.

Ile kosztowała dotąd budowa CPK?

Projekt kosztował dotychczas 2,7 mld zł. W 2023 r. w spółce zatrudnionych było 755 osób, a kwota wynagrodzeń brutto wyniosła 120 mln zł, bez wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (plus 11 mln). Kwota wynagrodzeń na rok 2024, przy zatrudnieniu 749 osób, to 131 mln zł brutto – także bez wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Pensje ze spółki otrzymywało dziewięciu pełnomocników regionalnych ds. linii kolejowych – 2,1 mln zł.

CPK PAP

Projekt budzi dyskusje, ma swoich zwolenników i przeciwników nie tylko wśród ekspertów, ale i polityków. – Projekt CPK od początku jest prowadzony bez zrozumienia wagi tego gigantycznego przedsięwzięcia dla Polski. Brak spójnego strategicznie podejścia i prowadzenie projektu CPK jako zbioru niezależnych projektów kolejowo-lotniczo-infrastrukturalnych w szczerym polu wywołują zasadne protesty różnych grup społecznych, władz regionalnych czy zarządców infrastruktury. W erze post-Covid, w realiach wojny w Ukrainie obserwujemy generalną zmianę trendów transportowych oraz modeli biznesowych. LOT-u oba te zjawiska dotykają w sposób okrutny ze względu na geograficzne położenie oraz zaniechania w rozwoju wewnętrznym – mówi nam Marcin Celejewski, ekspert rynku lotniczego, były prezes LOT-u i b. wiceprezes Qatar Airways.

Zapowiadany przez Macieja Laska, pełnomocnika rządu ws. CPK, audyt rozpocznie się w marcu tego roku. A jego wyniki mają być znane opinii publicznej – zgodnie z deklaracjami samego Laska – jeszcze w tym półroczu.

–współpraca Danuta Walewska