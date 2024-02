Ostatecznie Polska 2050 z Kościana zrezygnowała z wystawienia własnych list wyborczych w wyborach parlamentarnych. Dlaczego teraz znów zarejestrowała komitet, tyle że w wyborach samorządowych? – Jestem tylko depozytariuszem tego brandu, a jego właścicielami są ludzie, którzy zakładali Polskę 2050 Szymona Hołowni, a następnie z niej odeszli. Ponieważ zdecydowali, że wystartują w wyborach, udzieliłem im pełnomocnictwa. Na tym moja rola się kończy – mówi nam Włodzimierz Zydorczak.

Komitety łudząco podobne do tych prawdziwych zarejestrowały się w centrali PKW, co sugerowałoby, że chcą wystartować w całym kraju. Czy mogą zmylić wyborców? Wcześniej musiałyby zarejestrować listy, co nie jest proste. Np. w wyborach samorządowych w 2018 roku listy ogólnopolskie udało się zarejestrować tylko dziesięciu komitetom.

Czytaj więcej Polityka Kto zajął nazwę przyszłej partii Szymona Hołowni Były gwiazdor TVN nie zdążył jeszcze zarejestrować partii Polska 2050, a już inne ugrupowanie przyjęło taką nazwę. I twierdzi, że był to przyjazny gest wobec Hołowni.

Szef sztabu Polski 2050, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówi nam, że na tym lista podróbek się nie kończy. – Np. w Zielnej Górze zarejestrował się komitet Zielona Góra 2050, który nie jest z nami związany – mówi. – W trakcie kampanii będziemy podkreślali, że nasz komitet jest tym prawdziwym. Używanie nazwy łudząco podobnej to oszustwo wobec wyborców, które powinno być zakazane prawnie – dodaje.