We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił na konferencji prasowej, na której odniósł się do niedawnej wypowiedzi premiera Donalda Tuska (PO), który po rozmowach z kanclerzem Olafem Scholzem na konferencji prasowej w Berlinie mówił, że "w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym, kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o doniesienia RMF FM, według których były premier Mateusz Morawiecki miał być jednym z polityków PiS inwigilowanych przez służby specjalne. Jarosław Kaczyński usłyszał również pytanie o inną wypowiedź Donalda Tuska. We wtorek na zwołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę posiedzeniu Rady Gabinetowej premier oświadczył, że zobowiązał ministra sprawiedliwości do przekazania prezydentowi dokumentów, które "potwierdzają w 100 proc. zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa". Dodał, że "lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo długa".

pegasJarosław Kaczyński: Nie wierzę Tuskowi

Jarosław Kaczyński został zapytany o komentarz do słów premiera. - Ja z ust Donalda Tuska słyszałem tyle różnych bajek, choćby na przykład w sprawie katastrofy smoleńskiej, nawet nagrań, które później okazywały się całkowicie fałszywe, że jeżeli komuś nie wierzę i to tak całkowicie, to jest właśnie Tusk - powiedział były premier. Mówił, że przed laty jego brat Lech Kaczyński mówił o Tusku, że to "po prostu straszny kłamczuch, po prostu kompletnie mu nie można wierzyć". Kaczyński dodał, że Tusk "nie zmienił się, tylko choroba się coraz bardziej zaostrza".

Pytany, czy wtorkowe posiedzenie kierownictwa władz PiS będzie dotyczyło słów Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński zaprzeczył. - Jakbyśmy chcieli się zastanawiać nad kłamstwami Tuska, to byśmy musieli właściwie tylko tym się zajmować. Naprawdę, nie warto - powiedział.