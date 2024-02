Rosyjski urzędnik: Filozof Immanuel Kant winien wojnie w Ukrainie

„Ojciec prawie wszystkiego”

Poza tym Kant, według niego, jest „ojcem prawie wszystkiego”: idei wolności, idei państwa prawa, liberalizmu, racjonalizmu a nawet „idei Unii Europejskiej”. Czyli rzeczy, których nienawidzi porządny, rosyjski gubernator.

Nic nie wiadomo o tym, by ktoś ze słuchaczy zaprotestował lub zarzucił urzędnikowi zwykłą ignorancję. Nie słychać też było, by pochowany przy murze królewieckiej katedry Kant przewracał się w grobie.

Ale sam Alichanow na wszelki wypadek dodał, że opisując wpływ filozofa „pozwala sobie na pewną prowokację”, choć raczej można by to nazwać głupotą.

Niezrozumienie, niechęć czy wręcz nienawiść do Kanta i jego filozofii jest powszechna wśród putinowskich elit Królewca

Admiralska nienawiść do filozofa

Jednak niezrozumienie, niechęć czy wręcz nienawiść do Kanta i jego filozofii jest powszechna wśród putinowskich elit Królewca. Sześć lat temu, w grudniu 2018 roku szef sztabu Floty Bałtyckiej, wiceadmirał Igor Muchametszyn oskarżył niemieckiego filozofa o „zdradę ojczyzny”. Chodziło mu prawdopodobnie o to, że w czasie wojny siedmioletniej, w 1757 roku po wkroczeniu carskich wojsk do Królewca Kant – wraz z innymi znanymi obywatelami miasta – złożył przysięgę na wierność carycy Elżbiecie. Czyli zdradził monarchię pruską.