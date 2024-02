- Jak, do diabła, on śmie podnosić tę kwestię. Mówiąc szczerze, gdy zadali mi to pytanie, myślałem, że to nie jest ich cholerna sprawa — skomentował te zarzuty Biden.

Prawnicy Bidena przekonują, że luki w pamięci nie są niczym niezwykłym, gdy ktoś stara się opisać wydarzenia, które miały miejsce lata temu. „Na takie komentarze nie ma miejsca w raporcie Departamentu Sprawiedliwości” - napisali w komentarzach dołączonych do raportu Hura.

Śledczy z zespołu Hura przesłuchiwali Bidena w październiku.

Joe Biden pomylił Angelę Merkel z Helmuthem Kohlem

Konkluzje Hura oznaczają że Biden, inaczej niż Donald Trump, jego prawdopodobny rywal w wyborach prezydenckich, nie będzie zagrożony karą więzienia za niewłaściwe przechowywanie tajnych dokumentów po odejściu z urzędu. Przeciwko Donaldowi Trumpowi toczy się sprawa karna w związku z takimi zarzutami.



Czytaj więcej Polityka Sondaż: Wybory w USA. Donald Trump wygrywa z Joe Bidenem W wyborach prezydenckich w USA w 2024 r. może dojść do kolejnego pojedynku Donald Trump - Joe Biden. Z sondażu Reuters/Ipsos wynika, że Amerykanie nie są zachwyceni taką perspektywą, ale nie zamierzają bojkotować wyborów. Gdyby wybory odbyły się teraz, Trump wygrałby z Bidenem.

Jednocześnie konkluzje mogą być kłopotem wizerunkowym dla 81-letniego Bidena, najstarszego w historii urzędującego prezydenta USA, który zamierza ubiegać się o drugą kadencję.