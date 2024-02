Prezydent Andrzej Duda w ramach swojej wizyty w krajach Afryki Zachodniej spotkał się w środę w Kirgali z prezydentem Rwandy Paulem Kagame.

Po spotkaniu obaj przywódcy udzielili odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Jedno z pytań do prezydenta Andrzeja Dudy dotyczyło słów Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje, że po zwycięstwie w wyborach prezydenckich zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Prowadzący w wyścigu o nominację republikańską Trump nie przedstawił szczegółowo, jak mógłby tego dokonać.

Prezydent Duda: Donald Trump dotrzymywał wobec mnie obietnic

- Trzeba o to zapytać pana prezydenta Donalda Trumpa, który prawdopodobnie będzie kandydatem także w następnych wyborach prezydenckich. Mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia, jako prezydenta Rzeczypospolitej, który pracował kiedyś z panem Donaldem Trumpem. To, do czego zobowiązywał się wobec mnie, było dotrzymane — powiedział prezydent Andrzej Duda.

- Jeżeli jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa, jeżeli mnie coś obiecał, to było to dotrzymane. Od tej strony mogę powiedzieć: „tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie” - dodał.