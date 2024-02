Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiadał, spółka CPK ma duży potencjał, który powinien być wykorzystany.

Reklama

Pytany, czy celem nowego rządu jest porzucenie realizacji tego projektu, odparł, że gdyby zapadła decyzja o skasowaniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, to nie byłby prowadzony audyt w tej sprawie.

Na temat budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wypowiedział się także poseł KO Dariusz Joński. - Ja dość sceptycznie podchodzę do pomysłu CPK i tego nigdy nie ukrywałem. Uważałem, że ten komponent kolejowy ma sens, bo często korzystam z kolei i widzę, ilu ludzi korzysta i kolej faktycznie cieszy się ogromną popularnością, to od kilku lat się zaczęło, a pandemia jeszcze mocno to przyspieszyła - powiedział w rozmowie z Radiem Plus.

Premier Donald Tusk komentuje temat debaty o CPK

Do sprawy odniósł się także w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera" - napisał szef rządu.