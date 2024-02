Reuters o awanturze przed Sejmem: Politycy opozycji próbowali się przedrzeć

Rano przed Sejmem doszło do szarpaniny przed budynkiem parlamentu gdy posłowie PiS próbowali wejść do Sejmu w towarzystwie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mandaty poselskie byłego szefa MSWiA i jego byłego zastępcy zostały wygaszone przez Szymona Hołownię po tym, jak sąd okręgowy w Warszawie skazał ich prawomocnie na dwa lata więzienia w związku z udziałem w tzw. aferze gruntowej.



Reklama

Reuters o sytuacji w Polsce: Spór o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika zagraża paraliżem procesu legislacyjnego

Wąsik i Kamiński uważają, że nadal są posłami ponieważ - ich zdaniem — skuteczne było ułaskawienie ich w 2015 roku po zapadnięciu w ich sprawie nieprawomocnego wyroku. W styczniu prezydent Andrzej Duda ułaskawił obu polityków po raz drugi, kilkanaście dni po tym, gdy obaj politycy trafili do więzienia.



Czytaj więcej Polityka Tusk odpowiada na słowa Kaczyńskiego. "Lepiej bym nie ujął" Donald Tusk skomentował w mediach społecznościowych słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nazwał rząd "bandą złodziei przerażonych tym Pegasusem”. „Sam bym tego lepiej nie ujął” – stwierdził premier.

„Spór o to, czy politycy — członkowie byłej partii rządzącej, Prawa i Sprawiedliwości — stracili mandaty parlamentarzystów, gdy zostali skazani za nadużycie władzy, co zagraża paraliżem polskiej procesu legislacyjnego” - pisze Reuters.



„Prezydent Andrzej Duda, sojusznik PiS, który ułaskawił obu, zapowiedział wysłanie ustaw przyjętych w głosowaniach, w których nie uczestniczyli (Wąsik i Kamiński) do sądu (TK), by ten sprawdził ich zgodność z konstytucją” - wyjaśnia agencja. Prezydent wysłał do TK, w ramach kontroli następczej, m.in. ustawę budżetową.