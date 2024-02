W poniedziałek Polityka Insight poinformowała, że dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk może ubiegać się o fotel prezydenta Polski. Jak podawał portal, wystawienie kandydatury Doroty Gawryluk ma być planem Zygmunta Solorza i jego "przygotowanie do wejścia w politykę".

Do sprawy odniósł się w rozmowie z portalem Wirtualne Media rzecznik Telewizji Polsat Tomasz Matwiejczuk. Jak twierdzi, „nic mu na ten temat nie wiadomo”.

Rzecznik Polsatu o starcie Doroty Gawryluk w wyborach

- Nic mi na ten temat nie wiadomo — powiedział w rozmowie z portalem Wirtualne Media Tomasz Matwiejczuk, rzecznik Polsatu, odnosząc się do doniesień na temat tego, że dziennikarka Dorota Gawryluk może ubiegać się o fotel prezydenta Polski.

Czytaj więcej Polityka Dorota Gawryluk może wystartować w wyborach prezydenckich Dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk może ubiegać się o fotel prezydenta Polski - informuje nieoficjalnie Polityka Insight.

Jak zaznaczył Tomasz Matwiejczuk, „Telewizja Polsat w swojej działalności od zawsze kieruje się wartościami i zasadami, które Zygmunt Solorz przedstawił w swoim ostatnim apelu do nadawców telewizyjnych”. Rzecznik Polsatu odniósł się w ten sposób do oświadczenia wydanego pod koniec stycznia przez Zygmunta Solorza. - Zgodnie z tym, co napisał Zygmunt Solorz, kluczowe są dla nas rzetelność, obiektywizm, poszanowanie drugiego człowieka, merytoryczna debata i poszukiwania tego, co może nas jako społeczeństwo łączyć, a nie wyłącznie dzielić, a różne poglądy są esencją demokracji i wolności - zaznaczył Matwiejczuk.