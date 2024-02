A czy przed komisją staną szeregowi funkcjonariusze służb?



- Na pewno rzucą światło na nowe fakty, o których jeszcze opinia publiczna nie wie — odpowiedziała Sroka.



- Ja chciałabym, abyśmy najpierw wszystkim pokazali czym jest Peagsus, potem zajęli się kwestiami decyzji, zakupu, a potem konkretnymi sprawami. Do takiego planu będą dobierani świadkowie — podsumowała.



Czym jest Pegasus? Pegasus to oprogramowanie szpiegujące urządzenia elektroniczne przeznaczone do instalacji na systemach iOS i Android opracowane i dystrybuowane przez izraelską firmę NSO Group. Pegasus pozwala na przejęcie pełnej kontroli nad zainfekowanym urządzeniem — operator systemu uzyskuje dostęp nie tylko do zawartości telefonu, ale też np. do jego mikrofonu czy kamery. Operator ma też wiedzę o lokalizacji urządzenia, zapisanych na nim hasłach oraz danych przekazywanych za jego pośrednictwem.

A kiedy przed komisją stanie pierwszy świadek?



- Ja apeluję o cierpliwość, ponieważ my w odróżnieniu od pozostałych dwóch komisji będziemy poddani weryfikacji ABW — odpowiedziała dodając, że chodzi o to, aby zweryfikować czy posłowie mogą mieć dostęp do dokumentów ściśle tajnych.