Gość telewizji o. Tadeusza Rydzyka mówił, że „nie ma chemii” między nim a prezydentem Warszawy z PO. — sensie nie politycznym, tylko takim interpersonalnym — zaznaczył. — Poznaliśmy się na rocznicy Powstania Warszawskiego w zeszłym roku. Bardzo lakonicznie się ze sobą porozumiewamy, ale to jest obustronne. Przesiedzieliśmy dość długie dwie godziny w trakcie zaprzysiężenia posłów na galerii sejmowej, siedzieliśmy obok siebie. To były ciekawe dwie godziny w milczeniu, ale bardzo pouczające — opowiadał.



Tobiasz Bocheński o Rafale Trzaskowskim: Występował jako support Donalda Tuska

Zdaniem Bocheńskiego Rafał Trzaskowski „jest zainteresowany głównie wiecami politycznymi i udziałem w komitetach partyjnych”. — On w zeszłym roku jeździł za Donaldem Tuskiem po całej Polsce. Tak, jak są występy różnych artystów, to jak ma być ten dobry, najlepszy, to wcześniej jest ten taki supportujący tak zwany, czyli ten gorszy, który ma zapełnić czas, żeby zabawić publiczność. Tak było w tym przypadku. Czyli Rafał Trzaskowski występował zawsze przed Donaldem Tuskiem, bywał w Grudziądzu, w różnych miastach Polski, nawet województwa mazowieckiego, a nie bywał w dzielnicach Warszawy — przekonywał.

— Oceniam to rządzenie jako jedną wielką nieobecność i brak gospodarza. W Warszawie nie wiadomo, kto rządzi. Może wiceprezydenci, może jacyś dyrektorzy jakichś departamentów, ale nie ma tej głowy, która powinna codziennie wydawać polecenia i decydować o kierunkach rozwoju miasta. Także bardzo negatywnie oceniam tę prezydenturę. Wiem, że wielu warszawiaków liczyło na prezydenta Trzaskowskiego, kiedy go wybierało i uważam, że bardzo wielu spośród nich jest teraz rozczarowanych i zawiedzionych tą prezydenturą — stwierdził były wojewoda łódzki i mazowiecki.



— Ta lista obietnic Rafała Trzaskowskiego była bardzo długa. Namacalna to chyba tylko ta kładka pieszo-rowerowa na Wiśle — wtórował Bocheńskiemu redaktor prowadzący rozmowę. — Co prawda narażam się niektórym, bo krytykowali tę kładkę, ale mnie się kładka podoba. Uważam, że to jest fajny pomysł — odparł kandydat PiS. — Mamy tak wiele mostów drogowych, kolejowych na Wiśle na odcinku warszawskim, więc ta kładka jest ciekawym pomysłem. Dlaczego nie? — pytał, by od razu przejść do krytyki Trzaskowskiego. - Problem polega na tym, że to nie może być symbol pięciu lat. Prezydent miasta, który ma 20-miliardowy budżet, warto, żeby zostawił po sobie po pięciu latach sprawowania urzędu coś trwałego, coś na miarę Muzeum Powstania Warszawskiego albo jakieś rozwiązanie, które sprawia, że jakość życia mieszkańców się radykalnie poprawiła. Tu pan Rafał Trzaskowski nie może się pochwalić — perswadował Bocheński.

Tobiasz Bocheński: Rządy Rafała Trzaskowskiego to zmarnowany czas dla Warszawy

— On (Trzaskowski – red.) bardzo dużo obiecywał. Obiecywał, że zrewitalizuje pięć placów Warszawy — możemy pojechać na Plac Teatralny albo Plac Bankowy i zobaczyć, jak mu ta rewitalizacja wyszła; udało mu się na Placu Trzech Krzyży jedynie. Możemy rozliczać go z licznych obietnic. Obiecywał, że Wisłostrada na pewnym dalszym fragmencie będzie w tunelu, a na górze będzie park. Życzę powodzenia wszystkim warszawiakom, którzy chcą w tym parku zasiąść i poczytać książkę w cieniu drzewa, bo nadal tam jeżdżą samochody. Niespełnionych obietnic Rafała Trzaskowskiego naprawdę jest bardzo dużo. I to jest zmarnowany czas dla Warszawy, te pięć lat, niestety — podsumował Tobiasz Bocheński.