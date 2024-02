Lubnauer była pytana o zmiany, jakie MEN zamierza wprowadzić w szkole. Od kwietnia prace domowe w klasach 1-3 mają - co do zasady — nie być zadawane, a w klasach 4-8 — mają być nieobowiązkowe.



Katarzyna Lubnauer: Prace domowe nie będą oceniane, ale nauczyciel ma się do nich odnieść

Prace domowe w szkole podstawowej mają też nie być oceniane.



Lubnauer zaznaczyła, że fakt, iż prace domowe nie będą oceniane na stopień, nie oznacza, że nauczyciel ma się do nich nie odnosić w żaden sposób.



- Uczeń ma otrzymać informację zwrotną, coś co nazwalibyśmy oceną opisową: musi dowiedzieć się co zrobił dobrze, co źle — wyjaśniła.