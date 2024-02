W czwartek prezydent Andrzej Duda ogłosił zwołanie Rady Gabinetowej.

Reklama

- Rada zostaje przeze mnie zwołana na 13 lutego na godz. 13:00. To będzie dwa miesiące od czasu, kiedy został powołany rząd. Po dwóch miesiącach pracy będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i spokojnie przedyskutować kwestie tego, jak rząd postrzega te inwestycje, jak zamierza dalej realizować te inwestycje, jakie w tym zakresie podjęte już zostały działania, jakich działań możemy się spodziewać w przyszłości — poinformował prezydent.

Czytaj więcej Polityka Prezydent Andrzej Duda zwołuje Radę Gabinetową Prezydent Andrzej Duda powiedział wygłaszając oświadczenie, że ustawa budżetowa na rok 2024 "w niedługim czasie" wejdzie w życie. Wcześniej prezydent w trybie kontroli następczej skierował ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Duda ogłosił też zwołanie Rady Gabinetowej.

W odpowiedzi premier Donald Tusk zapowiedział, że członkowie jego rządu wezmą udział w spotkaniu z prezydentem. – Chętnie podzielę się informacjami, chociaż one są w przestrzeni publicznej – mówił.

Rada Gabinetowa zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Premier Donald Tusk z propozycją

Jednocześnie Tusk zaproponował, by przebieg spotkania był transmitowany przez media. – Byłbym bardzo usatysfakcjonowany, żeby nie było jakichś domysłów, jakby ta Rada Gabinetowa była "live" we wszystkich telewizjach, to moim zdaniem wszystko byłoby jasne, o co chodzi, kto, o czym debatuje i rozmawia. Ale oczywiście tu gospodarz decyduje, pan prezydent, więc ja nie będę się w to w żaden sposób wtrącał – powiedział.