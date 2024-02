Sondaż prezydencki: Szymon Hołownia zyskuje najwięcej. Rafał Trzaskowski traci

12,9 Taki wzrost poparcia (w punktach procentowych) zanotował w ciągu dwóch miesięcy Szymon Hołownia w sondażu prezydenckim Onetu

Pozostali kandydaci są daleko w tyle — Krzysztof Bosak z Konfederacji może liczyć na 8 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL, na 4,3 proc. a Robert Biedroń z Lewicy - na 3,5 proc.



8,9 proc. badanych nie wie, na kogo chcieliby głosować.



Sondaż: Ilu Polaków chce brać udział w wyborach prezydenckich?

Ankietowanych spytano też czy wzięliby udział w wyborach prezydenckich. Na to pytanie 64,5 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 10,9 proc. „raczej tak” - co oznacza, że o udziale w wyborach prezydenckich myśli 75,4 proc. badanych. To więcej niż wyniosła rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych z 15 października (74,38 proc.).



Do wyborów nie chce iść 9,4 proc. respondentów, a „raczej nie chce” - 13,9 proc.



Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS 26-27 stycznia na ogólnopolskiej próbie 1070 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).