Oświadczenie Andrzeja Dudy. O czym będzie mówił prezydent?

W komunikacie zaznaczono też, że zgodnie z konstytucją prezydent może skrócić kadencję Sejmu, jeśli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu. "W odniesieniu do ustawy budżetowej na rok 2024 taka sytuacja nie miała miejsca" - zastrzeżono.

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. budżetu. Komentarze

Poseł PiS Piotr Müller, były rzecznik rządu, ocenił, że decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. ustawy budżetowej na 2024 rok była trafna. - Wydaje się, że w tych okolicznościach, które są w tej chwili, prezydent nie daje się zaszufladkować w przegródce blokującego funkcjonowanie państwa - powiedział w Polsat News polityk.

Premier Donald Tusk (PO) skomentował ruch prezydenta we wpisie w mediach społecznościowych. "Budżet podpisany i o to chodziło. Reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzyma" - napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Czytaj więcej Polityka Prezydent odsyła budżet do TK. Posłanka KO nie wyklucza przedterminowych wyborów Jeśli do skuteczności działań rządu potrzebne będą wybory, to nie mam wątpliwości, że nasi wyborcy to zaakceptują - mówiła w rozmowie z TVN24 posłanka KO, Agnieszka Pomaska.

Do sprawy odniósł się też marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050). We wpisie na X ocenił, że prezydent "wyszedł na chwilę ze swojej bańki do narodu i podpisał budżet". Zdaniem Hołowni, kierując ustawę budżetową do TK prezydent "wrócił do swojego świata: swoich sędziów, swoich trybunałów, swojej partii". "Dobrze, że wyszedł, szkoda, że wrócił. Tu nikt nie czeka na kolejny odcinek sagi o Kamińskim i Wąsiku. Sąd orzekł, panowie nie są posłami, nie będą uczestniczyć w obradach. Kropka. Nie zmienią tego żadne szantaże pana prezydenta" - napisał Szymon Hołownia.