Mateusz Morawiecki o fuzji Orlenu z Lotosem: Według najlepszych europejskich standardów

W kwestii fuzji Orlenu i Lotosu Morawiecki przypomina, że "w listopadzie 2008 r. analityk włoskiego banku Unicredit wycenił akcje Lotosu na zero złotych". - Uznał, że akcje firmy są warte zero złotych, ponieważ firma chyli się ku upadkowi. Jakkolwiek nie ocenimy tej rekomendacji, to pokazuje to jak bardzo ten biznes – i jego wycena — jest uzależniony od koniunktury na rynku - dodaje w kontekście oskarżeń, że jego rząd dokonał sprzedaży aktywów Lotosu poniżej ich wartości.

- Proces sprzedaży i wyceny aktywów Lotosu był niezwykle transparentny. Nie ma więc wątpliwości, że wycena była właściwie przeprowadzona. Przypomnijmy też, że te warunki fuzji ustaliła Komisja Europejska i to ona wskazała wymóg sprzedaży części aktywów Lotosu. Nie zapominajmy również, że Orlen wszedł w partnerstwo z jedną z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie firm naftowych na świecie – Saudi Aramco. Efektem są też umowy na dostawy ropy z kierunku arabskiego, czyli nasze uniezależnienie się od ropy z Rosji. Orlen rozpoczął poważną ekspansję w Europie Środkowej i stał się zauważalnym podmiotem na rynkach międzynarodowych — wskazuje na korzyści wynikające z fuzji Morawiecki.



Premier mówi też, że sprzedaż aktywów Lotosu odbyła się "według najlepszych europejskich standardów" i powołuje się przy tym na swoje doświadczenia z bankowości.



Mateusz Morawiecki o TVP Jacka Kurskiego: Można było ją prowadzić inaczej

Na pytanie o TVP za czasów Jacka Kurskiego Morawiecki odpowiada, że "był tam często negatywnie przedstawiany jako premier i źle pokazywany przez TVP". - To chyba świadczy o tym, że telewizja nie była na usługach rządu - dodaje. Przekonuje też, że "nie ma demokracji bez pluralizmu mediów". - Jeśli TVN i TVN24 i neo-TVP, mówią bezkrytycznie to samo i zapraszają tych samych gości, to jest to działanie wbrew interesowi publicznemu - przekonuje.