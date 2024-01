Dyrektor CIA: Nieprzyznanie pomocy Ukrainie byłoby błędem „na skalę historyczną”

Znowu podwyżka za przejazd płatną autostradą A4. To najdroższa autostrada w Polsce

Zarządzająca koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) znowu chce sięgnąć do kieszeni kierowców. We wtorek poinformowała, że złożyła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wniosek o podwyżkę opłat za przejazd.