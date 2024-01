- Wczoraj, przed konwentem seniorów, dziennikarze pytali mnie co będzie. Mówiłem: nic nie będzie, będzie spokojnie. I okazało się, że miałem rację. To samo będzie dziś, za tydzień, za miesiąc — odpowiedział Sawicki.



O Kamińskim i Wąsiku Sawicki powiedział, że „przestali być posłami” i że o tym wiedzą.

Do niedawna Jarosław Kaczyński był nadprezydentem, nadpremierem, nadmarszałkiem. W tej chwili widzi, że mu te wszystkie funkcje umknęły i dlatego oferuje nowe otwarcie Marek Sawicki, poseł PSL

- Część PiS próbuje z nich robić konie polityczne. Ale to już nie są konie, to są chabety, czas odstawić je do lamusa — dodał.



Sawicki ubolewał też, że dziś „rozmawiamy o chabetach politycznych, a nie o ważnych sprawach”.



Poseł PSL mówił też, ze piątkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PSL, wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza będzie poświęcone obronności, ale też „kwestiom związanym z wymiarem sprawiedliwości”. - Bo ten dualizm prawny, który mamy, nie może trwać wiecznie. Trzeba doprowadzić do jakiegoś rozwiązania - dodał.