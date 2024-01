Jeszcze ważniejsza jest Szwecja, dzięki której w ogóle możliwa będzie obrona państw bałtyckich przed ewentualną rosyjską agresją. Dzięki swemu położeniu stałaby się ona bezpośrednim wojskowym zapleczem czterech członków NATO.

Oba państwa skandynawskie natknęły się na opór ze strony Turcji oraz – Węgier.

Finlandia została przyjęta jeszcze w marcu ubiegłego roku. „(Węgry zagłosowały za) dopiero, gdy turecki prezydent ogłosił, że popiera fińską kandydaturę. To potwierdziło, że Budapeszt i Ankara koordynowały swe działania, mimo że węgierski rząd zapewniał, że to była jego suwerenna decyzja” – zauważył jeden z zachodnich analityków.

Jeszcze wyraźniej było to widać w sprawie Szwecji. Latem ubiegłego roku na szczycie w Wilnie prezydent Recep Erdogan zapowiedział, że zgodzi się w końcu na jej członkostwo. Dzień później węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto zapewnił, że przyjęcie Sztokholmu do NATO to już czysto „techniczna kwestia”. Po czym, wraz z narastaniem jesienią problemów między Szwecją i Turcją, Budapeszt odkładał głosowanie w parlamencie.

Teraz zaś został sam ze swym weto i nie wiadomo, o co mu chodzi.