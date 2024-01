Mandaty Wąsika i Kamińskiego. Twardy orzech marszałka Hołowni

W rozmowach z posłami PiS przebrzmiewa groźba. – Ustawy rządu trafią do podpisu prezydenta, który powołując się na wątpliwość, czy nie doszło do uniemożliwienia wykonywania mandatu dwóm posłom, będzie je kierował do oceny Trybunału Konstytucyjnego. To sparaliżuje rząd – zdradza nam jeden z posłów.

Jedyna droga?

Mecenas Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego, chce ukrócić chaos inną drogą. Złożył właśnie skargę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego o wydanie prawomocnego postanowienia w związku z funkcjonowaniem dwóch, sprzecznych ze sobą postanowień Izb – Kontroli Nadzwyczajnych i Pracy. Sąd Najwyższy musi definitywnie i ostatecznie orzec, kto ma rację, ujednolicić postanowienia w obu przypadkach, a więc np. wycofać z obiegu prawnego orzeczenie Izby Pracy w sprawie mandatu Kamińskiego. – Marszałek Hołownia w tej sprawie jest pod ścianą. To, co mógłby zrobić Sąd Najwyższy, to jedyna droga, która może zakończyć ten bałagan – mówi nam mec. Zuchmantowicz. Wynik jest łatwy do przewidzenia – zgodnie z ustawą o SN tylko Izba Kontroli może oceniać wygaśnięcie mandatu.

Prezydent Duda chce ułaskawić również dwóch byłych funkcjonariuszy CBA – Grzegorza P. i Krzysztofa B. – także skazanych za nadużycie uprawnień w aferze gruntowej. Obaj zostali skazani na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. – Sprawa jest w procedurze, nie ma opinii prokuratora generalnego – mówi nam nasz informator.

P. i B. po wyroku złożyli wnioski o odroczenie wykonania tych kar. Sąd nie odpowiedział „Rz”, czy je uznano. Zgodnie z nowymi zasadami osoby skazane na rok więzienia odbywają kary w dozorze elektronicznym.