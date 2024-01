Marcin Mastalerek o prezydencie i radach prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

Mastalerkowi przypomniano, iż jeszcze we wtorek mówił, że gdyby prezydent zastosował się do rad prezesa PiS, byłoby to bezskuteczne, gdyż w sytuacji, gdy pierwsze ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z 2015 r. jest nieuznawane, to aktualizacja tego ułaskawienia też nie byłaby uznawana.

- Właśnie prezydent nie posłuchał rad prezesa Kaczyńskiego, dlatego panowie są na wolności - odparł Marcin Mastalerek. Dodał, że prezydent Andrzej Duda "nie zaktualizował pierwszego ułaskawienia, tylko przeprowadził pełną procedurę ułaskawieniową". - Wszczął ją na wniosek żon dwa dni po tym, jak panowie trafili do więzienia, przeprowadził pełną procedurę w oparciu o konstytucję i Kodeks postępowania karnego - zaznaczył.

- Wszystko, co powiedziałem wczoraj, podtrzymuję - zadeklarował szef gabinetu prezydenta mówiąc, że w sprawie ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika Andrzej Duda "przeprowadził najkrótszą możliwą ścieżkę".

- Nie połknę (swojego języka - red.), bo prezydent przeprowadził pełną procedurę ułaskawieniową w oparciu o Kodeks postępowania karnego i konstytucję właśnie dlatego, że nieuznawane było jego ułaskawienie w oparciu tylko o konstytucję, o art. 139, a prezes Kaczyński wsiadając do samochodu właśnie proponował, żeby tylko w oparciu o konstytucję (ułaskawić - red.) - oświadczył Marcin Mastalerek.