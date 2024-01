Czy w 2025 roku na kongresie PiS prezes Jarosław Kaczyński nie będzie kandydował? Taka informacja – o rzekomej „ostatecznej decyzji” – pojawia się raz na jakiś czas.

Zgodnie z tym, co twierdzą nasi rozmówcy – ważni politycy PiS znający podejście samego prezesa – to w ostatnich dniach, tygodniach czy miesiącach nie zmieniło się nic od czasu, gdy Kaczyński w rozmowie z „Rzeczpospolitą” w grudniu 2020 roku po raz pierwszy zadeklarował, że chce się pożegnać z władzą w partii w wieku 75 lat. To wyznacza horyzont na 2025 rok. – Nikt nie jest i nie może być pewny, czy ta deklaracja rzeczywiście jest ostateczna. Kaczyński w najbliższych miesiącach będzie namawiany do pozostania u władzy, również ze względu na trudną sytuację zewnętrzną partii, konieczność jej wzmocnienia i konsolidacji w czasie, gdy ponownie jest opozycją – mówi nasz informator.

Ale dyskusja na ten temat trwa. Sam Kaczyński ma dostrzegać, że PiS potrzebuje zmiany pokoleniowej. Ale nie oznacza to jeszcze, że jego odejście na emeryturę w przyszłym roku jest przesądzone.

Kto w PiS może być następcą Jarosława Kaczyńskiego

W PiS odnotowano niedawną wypowiedź byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który w Radiu ZET zadeklarował, że chciałby kiedyś zostać prezesem partii. Z naszych informacji wynika, że publiczne wyrażenie takiej deklaracji miało się spotkać z niezadowoleniem na Nowogrodzkiej ze względów taktycznych. – Niezależnie od wszystkiego innego takie słowa nie pomagają dziś partii. Nie przesądza to w żaden sposób sprawy, czy do sukcesji dojdzie w przyszłym roku, oraz tego, kto może zastąpić w 2025 roku lub później prezesa Kaczyńskiego – twierdzi nasz dobrze poinformowany rozmówca. Inny jest zdania, że ze względu na porażkę w wyborach Kaczyński odwlecze decyzje i być może w ostatnich tygodniach czy miesiącach – zadeklaruje, że będzie jednak kandydował ponownie, by spróbować jeszcze raz doprowadzić PiS do władzy w 2027 roku.