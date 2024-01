Reemigracja. AfD powołuje się na tajny plan Helmuta Kohla

Jak wynika z odtajnionych brytyjskich dokumentów, Kohl rzeczywiście miał takie plany i jak powiedział szefowej brytyjskiego rządu 28 października 1982 r., zależało mu, by pozostały tajne. Wcześniej poznał je tylko burmistrz Frankfurtu nad Menem, gdzie 140 tysięcy z pół miliona mieszkańców stanowili Turcy i gdzie powstało w krótkim czasie 16 meczetów. Kohl zamierzał w ciągu czterech lat odesłać do Turcji połowę z 1,5 miliona mieszkających wówczas w RFN Turków, dając im na drogę wsparcie finansowe (szczegółów nie podał). Chciał to zawrzeć w umowie z rządem w Ankarze, który przy okazji dostałby dodatkowe środki. Tygodnik „Der Spiegel” pisał przed laty, że do takiej umowy potem doszło, ale na wyjazd zdecydowało się tylko około 100 tys. osób. Gazeta przypomniała też, że na początku lat 80. nie tylko chadecka partia Kohla uważała, ale również socjaldemokratyczna SPD, że Turcy to gastarbeiterzy i kiedyś powinni wrócić do ojczyzny.

Imigranci w Niemczech. Turcy wywodzą się z „bardzo specyficznej kultury”

Kohl tłumaczył Thatcher, że inne społeczności imigranckie – wymienił Portugalczyków, Włochów, „a nawet” przybyszów z Azji Południowo-Wschodniej – nie są problemem dla Niemiec, bo się dobrze integrują. Z Turkami jest inaczej, bo wywodzą się z „bardzo specyficznej kultury”. Podał przykład 16-letniej tureckiej uczennicy, której ojciec zaaranżował małżeństwo z mężczyzną z Turcji, przeciwko czemu protestowała jej „cała szkoła”. – To było starcie kultur – tak według brytyjskich notatek miał to skomentować Helmut Kohl.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Populiści idą do europarlamentu. Mogą wygrać aż w dziewięciu krajach UE Nawet szeroka koalicja ugrupowań chadecji (EPP), socjalistycznych (S&D) i liberalnych (Odnówmy Europę) będzie miała problem z utrzymaniem większości w Parlamencie Europejskim po wyborach w czerwcu. Kompilacja sondaży w krajach „27”, przeprowadzona przez European Council on Foreign Relations (ECFR), wskazuje, że koalicja mogłaby liczyć tylko na 54 proc. mandatów w Strasburgu wobec 60 proc. obecnie.

W tamtych czasach Turcy – gastarbeiterzy, ich rodziny i potomkowie – poza bardzo nielicznymi przypadkami nie mieli jednak niemieckiego obywatelstwa i praw wyborczych. Co zresztą Kohl podkreślił w rozmowie z Thatcher, dodając, że „skrajna lewica chciałaby im je dać”. Teraz z obywatelstwem jest inaczej, a AfD wraz z innymi ekstremistycznymi organizacjami, których przedstawiciele uczestniczyli w listopadowym spotkaniu w Poczdamie, chcą się pozbyć z Niemiec także nieintegrujących się obywateli pochodzenia migranckiego. Chodzi im głównie o muzułmanów, nie tylko Turków.

Helmut Kohl przestrzegał w 1982 r., że ci, co pozostaną, będą musieli dobrze poznać niemiecki, by się zintegrować, bo inaczej skrajna prawica wykorzysta temat imigracji.