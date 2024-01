Abonament RTV. Konfederacja wzywa rząd Donalda Tuska do likwidacji tej opłaty

Poseł Konfederacji mówił, że "na utrzymanie propagandy zrzucają się wszyscy Polacy". - Powstaje pytanie, ile zarabiają ci propagandyści mediów publicznych - powiedział zaznaczając, że za czasów poprzedniej władzy w mediach publicznych "kilka osób zarobiło miliony złotych", a teraz likwidator TVP nie chce podać do publicznej wiadomości zarobków aktualnych pracowników spółki. - Mamy do czynienia z kontynuacją postawy, że jak nasi zarabiają miliony, to dobrze, a jak wasi zarabiają miliony - to źle - kontynuował polityk.

Krzysztof Tuduj oświadczył, że postulat likwidacji abonamentu RTV to w przypadku Konfederacji "postulat twardy", a nie "kaprys chwili". - Systemowo uważamy, że nie powinno być takiego obciążenia - podkreślił poseł.

Konfederacja wzywa rząd Donalda Tuska do likwidacji abonamentu RTV

Na konferencji prasowej Konfederacji w Sejmie wystąpił też Roman Łazarski. Wezwał on rząd Donalda Tuska do zlikwidowania abonamentu RTV. Mówił, że abonament ten to "chyba jeden z najbardziej ośmieszonych podatków w naszym systemie".

- To podatek od odbiorników, który jest pobierany na rzecz misji publicznej mediów państwowych. Jaka ta misja jest, to my się organoleptycznie przekonujemy przy każdej zmianie władzy - powiedział. Łazarski zaznaczył, że przykładem nieistnienia misji mediów publicznych było to, że w mediach tych w ciągu ostatnich ośmiu lat Konfederacja "nie była pokazywana w ogóle". Dodał, że media publiczne mają obowiązek przestrzegać zasady pluralizmu i "prezentować szerokie spektrum poglądów politycznych".