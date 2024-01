Przyspieszyć akt łaski – PiS będzie naciskać na prezydenta

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik od 10 stycznia prowadzą głodówkę w zakładach karnych. Mec. Michał Zuchmantowicz, pełnomocnik Kamińskiego, nie będzie składał jednak wniosku do sądu, by zawieszono wykonanie kary do czasu rozpatrzenia ułaskawienia. Dlaczego? – Mój klient jest konsekwentny w swych opiniach i decyzjach. Uważa, że został ułaskawiony w 2015 r. – tłumaczy adwokat i dodaje, że złożył do sądów trzy zażalenia w sprawie Kamińskiego.

Pierwsze dotyczy zaskarżenia decyzji sądu o przymusowym dokarmianiu. – Mój klient pije wodę, ma dobre parametry życiowe, nie zgadzamy się na przymusowe dokarmianie. To forma szykany, która godzi w prawa człowieka – tłumaczy.

Drugie to zaskarżenie postanowienia sądu rejonowego, który nie uznał ułaskawienia i wydał decyzję o wykonaniu kary. Trzecie odnosi się do zatrzymania polityków w Pałacu Prezydenckim. – To zdarzenie bez precedensu, chcemy, by ocenił je sąd – dodaje mec. Zuchmantowicz.

Mediacji u ministra Bodnara chce się podjąć, na prośbę żon byłych szefów CBA, w ramach „interwencji humanitarnej” abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podjęcie mediacji uzależnił od zgody skazanych. – Takiej zgody minister Kamiński nam jeszcze nie przekazał. W tym tygodniu będę miał widzenie z klientem, zapytam o to – deklaruje adwokat w rozmowie z „Rz".