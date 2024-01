Jarosław Kaczyński nie kojarzył Piotra Wawrzyka. Arkadiusz Mularczyk tłumaczy dlaczego

Posła PiS zapytano też czy afera wizowa, jego zdaniem, rzeczywiście miała miejsce.



- Na pewno była elementem, który został wykorzystany w kampanii wyborczej, pomógł wygrać wybory koalicji rządzącej. Było ok. 200 przypadków przyspieszenia procedury wizowej, a o wnioski wizowe ubiegają się setki tysięcy osób. Biorąc pod uwagę setki tysięcy wniosków wizowych i 200 prób potencjalnego przyspieszenia, to nie jest to ogromna sprawa — odparł.



Dlaczego prezydent Andrzej Duda nie ułaskawi po raz drugi Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego?

Mularczyka spytano następnie o to dlaczego prezydent Andrzej Duda nie wyda aktu łaski w formule opisanej w konstytucji, by Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mogli natychmiast wyjść na wolność.



Jestem zszokowany sytuacją, którą mamy od 13 grudnia, bo dochodzi do aktów bezprawia Arkadiusz Mularczyk, poseł PIS

- Przecież on ułaskawił w 2015 roku, wydał akt łaski, który nie jest respektowany przez sąd — odparł.



- Ten akt łaski opisywany w konstytucji jest prawem prezydenta, może go stosować na każdym etapie postępowania — dodał na uwagę, że w 2015 roku Duda ułaskawił polityków PiS zanim w ich sprawie zapadł prawomocny wyrok.