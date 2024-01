Jednak jeśli przeanalizujemy poglądy zwolenników władzy (KO, TD i Lewica) i opozycji (PiS i Konfederacja), widać, że oceny odpowiedzialności za konflikt wśród obu tych grup są skrajnie różne. Aż 74 proc. zwolenników opozycji obwinia nową władzę, 6 proc. dopatruje się winy we własnym obozie, a 14 proc. obarcza nią wszystkich. Nikt z badanych w tej grupie nie wskazał prezydenta Andrzeja Dudy.

Zwolennicy rządzącej koalicji są odmiennego zdania, choć dostrzegają także „belkę we własnym oku”. 42 proc. badanych wskazuje na winę dzisiejszej opozycji, 20 proc. – na prezydenta, ale 17 proc. uważa, że odpowiedzialna jest obecna władza, tyle samo wskazuje na wszystkich uczestników.

Polscy politycy nauczyli się, że konflikt działa. Podgrzewa emocje i napędza wyborców do urn. A kolejne wybory są przecież tuż-tuż. Tyle że chyba nikt nie sprawdził, „co by było, gdyby” było inaczej. Kiedyś Donald Tusk próbował „polityki miłości” i nieźle mu poszło, ale metoda została zarzucona i teraz już tylko gwałt się gwałtem odciska. Co zresztą zgodne jest z zasadą prowadzenia polityki przez prezesa Kaczyńskiego, dla którego konflikt jest głównym pokarmem i paliwem w życiu publicznym. Wzrasta więc spożycie środków uspokajających, poziom społecznego lęku i przekonanie o bezsensowności polityki.