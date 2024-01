Próby ujednolicenia oświadczeń majątkowych skończyły się fiaskiem

– I tak powinniśmy się cieszyć, że możemy dotrzeć do oświadczeń ministrów, bo zgodnie z przepisami wcale nie są one jawne, a tylko przyjęło się, że podaje się je do publicznej wiadomości – mówi Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego. – To jakaś paranoja, bo takie dane muszą udostępniać radni najmniejszych gmin, a ministrowie już nie – podkreśla.

Dodaje, że problem z wartością nieruchomości ministrów bierze się stąd, że w obiegu prawnym funkcjonuje wiele wzorów oświadczeń, a wszystkie próby ich ujednolicenia skończyły się fiaskiem. To nie koniec problemów. Ministrowie, jak i inne osoby objęte oświadczeniami majątkowymi, nie podają wartości majątków odrębnych swoich małżonków. Gdyby nie to, jednym z najbogatszym członków rządu mógłby okazać się Donald Tusk. W 2021 roku Wirtualna Polska podała, że dwa mieszkania i posiadłość letniskową przepisał na swoją żonę Małgorzatę.

Ten ostatni problem, dotyczący oświadczeń, może jednak zostać rozwiązany. KO zgłosiła już projekt ustawy o ujawnieniu majątków odrębnych małżonków najważniejszych osób w państwie.

