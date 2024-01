Dwóch posłów Kukiz'15 wstrzymało się od głosu, Paweł Kukiz nie brał udziału w głosowaniu.



240 Tylu posłów poparło ustawę budżetową

Prezydent Andrzej Duda wyśle budżet do Trybunału Konstytucyjnego?

Teraz ustawa budżetowa trafi do Senatu. Po jej prawdopodobnym szybkim przyjęciu przez Senat (rząd dysponuje w Senacie stabilną większością) ustawa wróci do Sejmu (jeśli Senat wniesie do niej poprawki) lub trafi bezpośrednio do prezydenta (jeśli Senat przyjmie budżet bez poprawek).



Wirtualna Polska podaje nieoficjalnie w czwartek, że prezydent Andrzej Duda miał podjąć decyzję o tym, że skieruje budżet do Trybunału Konstytucyjnego.



Gdyby budżet nie został przyjęty w konstytucyjnym terminie (cztery miesiące od momentu przedłożenia go w Sejmie), prezydent ma — zgodnie z konstytucją - prawo rozwiązać Sejm i rozpisać przedterminowe wybory.



Ewentualne procedowanie budżetu przez Trybunał Konstytucyjny nie sprawi jednak, by przepis konstytucji w tej sprawie mógłby być uruchomiony.