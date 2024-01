Grzegorz Braun z Konfederacji stracił immunitet

Połowa Polaków – przynajmniej w sferze deklaracji – gotowa jest zrezygnować z samochodu, by zapobiec zmianom klimatu. To wniosek z najnowszego raportu sopockiej pracowni PBS, który przeprowadzony został na zlecenie Multiconsult Polska. Co ciekawe, najmniej chętni do rezygnacji z jazdy samochodem byli najmłodsi ankietowani.