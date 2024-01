- Co robi dzisiaj Gajewski? Gdzie znalazł robótkę? W NBP u pana Glapińskiego. Tego chcecie bronić? - pytał Tusk.



O dziennikarzach TVP Tusk mówił, że „mimo iż ich zarobki sięgały setek tysięcy, a nawet milionów, to oni się po każdy grosik schylili”. - Wydoili TVP na milion, to poszli do Polskiego Radia, by dostać parę tysięcy za pięciominutową audycję. Mam całą listę waszych towarzyszy i towarzyszek z mediów publicznych. Każda minuta kłamstwa była sowicie opłacana. Będziecie mogli o tym przeczytać, to obejrzeć w wolnych i niezależnych mediach. Cała Polska to zobaczy — zapowiedział premier.



Donald Tusk kończy wystąpienie cytatem z Marcina Horały

- Zacząłem to wystąpienie od cytatu, skończę cytatem, który zrobił chyba na wszystkich wrażenie. Rzadko kiedy wysoki funkcjonariusz PiS-u jest tak szczery jak pan minister Marcin Horała w listopadzie 2023 roku. Nie w rozmowie prywatnej tylko publicznie, w telewizji. Na pytanie o korupcję PiS-owską, o to czy ci ludzie, którzy się tak nakradli bez umiaru, czy oni oddadzą pieniądze, pan minister Horała powiedział, cytuję: „Jeśli ktoś coś ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać” - stwierdził Tusk dodając, że obóz PiS „podzielił się na dwie części”. - Jestem ciekaw gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie: w grupie, która kradła zgodnie z procedurami czy grupie, która kradła niezgodnie z procedurami — zakończył wystąpienie szef rządu.