Po tym jak Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wygasił ich mandaty, od czego obaj politycy się odwołali do Sądu Najwyższego. Hołownia skierował odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, z kolei Wąsik i Kamiński zwrócili się do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Umocowanie prawne tej ostatniej Izby budzi jednak wątpliwości, ponieważ zasiadają w niej tzw. neosędziowie, czyli sędziowie powołani przez zreformowaną przez PiS KRS, obsadzoną wyłącznie przez większość parlamentarną.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła postanowienia Hołowni ws. Wąsika i Kamińskiego, natomiast Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podważyła legitymację Izby Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych i podtrzymała decyzję ws. Kamińskiego. Sprawą Wąsika Izba Pracy się nie zajęła, ponieważ jeden z jej członków przekazał dokumentację przesłaną do Izby przez Hołownię Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

11 stycznia prezydent Duda ogłosił wszczęcie procedury ułaskawieniowej ws. Wąsika i Hołowni. Jest to procedura opisana w Kodeksie postępowania karnego, która może trwać nawet kilka miesięcy. Prezydent nie skorzystał drugi raz z prawa łaski opisanego wprost w konstytucji, ponieważ pozostaje na stanowisku, że zastosowane przez niego w 2015 roku prawo łaski jest skuteczne.