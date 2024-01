Data wyborów samorządowych. Premier Donald Tusk ujawnił termin

Apel prezydenta Andrzeja Dudy do premiera Donalda Tuska

- Zaapelowałem do premiera, żeby przywrócić jednak sytuację zgodną z prawem - powiedział prezydent Duda, odnoszą się do sprawy prokuratora Barskiego. - Nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tutaj do złamania prawa - podkreślił dodając, że nie można mówić o skutecznym usunięciu prokuratora krajowego ze stanowiska.

- Dla mnie sprawą oczywistą jest to, że pan Bodnar powinien się cofnąć z tej drogi bezprawia, na którą wkroczył i zaprzestać tych żałosnych działań - mówił Andrzej Duda.

Po spotkaniu z prezydentem głos zabrał też premier Donald Tusk. Konferencję prasową zapowiedziano na godz. 14:00, rozpoczęła się ona z 14-minutowym opóźnieniem. Premier wystąpił przed posiedzeniem rządu.

Pigułka ”dzień po” - bez recepty

Donald Tusk mówił, że rząd zaproponuje zmianę ustawy tak, by środki antykoncepcyjne takie jak pigułka „dzień po” były dostępne bez recepty. - Jeden z pierwszych postulatów dotyczący praw i wolności kobiet - bo tak naprawdę do tego się to sprowadza - w tym przypadku mówimy o możliwym swobodnym dostępie do środków antykoncepcyjnych, a precyzyjnie mówiąc do tzw. pigułki "dzień po", czyli do produktów leczniczych, które są dopuszczone do obrotu i które są stosowane w antykoncepcji. One zostały z bliżej nieznanych powodów wpisane do ustawy jako leki wymagające recepty, co bardzo często ogranicza albo redukuje do zera możliwość skorzystania z tego środka przez zainteresowane - mówił.

- Jako rząd wspólnie zaproponujemy zmianę tej ustawy dokładnie w tym punkcie, dzięki czemu tego typu środki antykoncepcyjne będą dostępne bez recepty - zadeklarował.