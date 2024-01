Z sondażu Instytutu Angusa Reida wynika też, że 53 proc. uczestników sondażu uważa, że zwycięstwo Bidena w wyborach prezydenckich będzie korzystniejsze dla gospodarki Kanady niż zwycięstwo Trumpa (na to, że zwycięstwo Trumpa będzie korzystniejsze, wskazuje 18 proc. badanych).



Sondaż przeprowadzono między 9 a 11 stycznia. Margines błędu statystycznego wynosi 2 punkty procentowe.



Trump zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem USA, ukarze swoich politycznych wrogów, co ściągnęło na niego krytykę za stosowanie języka charakterystycznego dla przywódców państw autorytarnych.



3/4 eksportu Kanady trafia do USA

Komentarz do sondażu: Kanadyjczycy obawiają się powrotu Donalda Trumpa

- To, co obserwujemy, to fakt, że ludzie są zaniepokojeni perspektywą powrotu Donalda Trumpa — powiedział Shachi Kurl, prezes Instytutu Angusa Reida.



Jak dodał sondaż wskazuje też jak źle Kanadyjczycy postrzegają „instytucje demokratyczne (w USA) (...) które w przeszłości były uważane za coś oczywistego po obu stronach granicy”.