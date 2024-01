Prezydent Duda ułaskawił Rafała Ziemkiewicza i Magdalenę Ogórek. Jest potwierdzenie

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawieniu

"Rzeczpospolita" pisała, że Ziemkiewicz i Ogórek za sprawą aktu łaski prezydenta Andrzeja Dudy są najprawdopodobniej znów osobami niekaranymi. Przed świętami Bożego Narodzenia Kancelaria Prezydenta poinformowała o ułaskawieniu dwóch osób skazanych za zniesławienie. KPRP zamieściła zanonimizowany komunikat - bez nazwisk osób ułaskawionych - z którego wynikało, że 18 grudnia prezydent darował grzywny i zarządził zatarcie skazań. Argumentacja głosiła, że prezydent, "podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu osób skazanych".

Kancelaria Prezydenta nie potwierdziła "Rzeczpospolitej" tego, że komunikat dotyczył znanych publicystów. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Rafał Ziemkiewicz przekazał, że nie wpłynęła do niego informacja o ułaskawieniu, potwierdził natomiast, że wraz z Magdaleną Ogórek występował o prawo łaski.

W mediach społecznościowych Ziemkiewicz napisał, że nie dotarł do niego akt łaski "ani żadne oficjalne zawiadomienie". Ocenił, że jeśli informacje "Rz" są prawdziwe, to cieszyć powinni się wszyscy podatnicy, gdyż, kontynuował, zwróciłby się do ETPCz, gdzie - według niego - wywalczyłby odszkodowanie, ponieważ w Strasburgu Polska przegrywa wszystkie sprawy dotyczące art. 212 Kodeksu karnego.

Sąd potwierdza, że doszło do ułaskawienia

W piątek nowe informacje na temat sprawy podał Onet. Portal przekazał, iż potwierdził w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, że prezydent Andrzej Duda w grudniu ułaskawił Rafała Ziemkiewicza i Magdalenę Ogórek. "Prezydenckie ułaskawienie polega na darowaniu kary grzywny i zarządzeniu zatarcia skazania" - podał Onet, powołując się na sąd. Pismo w tej sprawie sąd miał otrzymać 3 stycznia.