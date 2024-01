Bogdan Zdrojewski: Wyborów nie będzie

Czytaj więcej Polityka Jacek Nizinkiewicz: PiS zbiera burzę z wiatru Republiki Zmiany w mediach państwowych, mimo popełnianych błędów, służą TVP i szkodzą telewizji Republika, która marnuje szansę na stanie się polskim Fox News.

Co z nową ustawą, ustawami medialnymi? Do ich wejścia w życie potrzebny jest podpis prezydenta. Może Koalicja 15 października zaczeka do wyborów prezydenckich?

Nie będziemy czekać. Chcemy położyć na stole gotowe projekty, aby ponownie sprawdzić prezydenta i czy jego zapowiedź gotowości do dialogu jest prawdziwa. Co jakiś czas będziemy sprawdzać prezydenta, jeśli chodzi o jego prawdomówność. To ważne z punktu widzenia wyborców Koalicji 15 października.

Czyli ustawy będą?

Ustawy są de facto dwie. Jedna likwiduje Radę Mediów Narodowych, ta ustawa jest gotowa, ale wylądowała w zamrażarce. Będzie druga ustawa, „duża”, która przystosuje media publiczne do funkcjonowania w XXI wieku. Założenia są gotowe i liczą 51 stron. Zostały przygotowane przez bardzo zróżnicowany zespół. Prezydentowi nie będzie łatwo zawetować tę ustawę.

Jakie są terminy?