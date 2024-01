W piątek premier udzieli zaś wspólnego wywiadu trzem stacjom telewizyjnym: TVN, Polsatowi i Telewizji Polskiej. To pierwszy jego wywiad w takim formacie od rozpoczęcia urzędowania.

Wszystko to będą okazje do odniesienia się do obecnych wydarzeń. Nasi rozmówcy z Platformy Obywatelskiej spodziewają się, że do czasu wyborów prezydenckich spokoju politycznego nie będzie, a PiS za wszelką cenę będzie dążył do całkowitej delegitymizacji obecnej władzy na wszystkie możliwe sposoby – przynajmniej w oczach swoich wyborców. Polityczny spór będzie trwał niezależnie od tego, jak zakończy się sprawa Wąsika i Kamińskiego.