Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Decyzję prezydenta komentuje Jarosław Kaczyński

W środę w oświadczeniu Duda zapowiedział, że „podejmie wszelkie starania, żeby zwrócić wolność panom jak najszybciej, żeby byli wolnymi ludźmi, a nie więźniami politycznymi w wolnej Rzeczypospolitej, bo to urąga jej godności i naszej międzynarodowej pozycji”.



Ułaskawienie Kamińskiego i Wąsika. Kaczyński: Dobry krok

Decyzję prezydenta Dudy skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Pytany przez dziennikarze w Sejmie, czy prezydent zrobił dobry ruch, stwierdził:



- Jeżeli doprowadzi do odpowiednich efektów, bo przy naszych sądach to wszystko jest niepewne, bo przecież żaden z tych wyroków nie powinien zapaść, ani ten pierwszy, ani drugi, oczywiście mówię też o decyzji Izby Pracy SN, to dobrze - odpowiedział,.



Dopytywany, dlaczego Andrzej Duda tego ruchu nie zrobił, zanim Kamiński i Wąsik trafili do więzienia, Kaczyński skwitował krótko: - To pytanie do prezydenta.