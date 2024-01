Mariusz Kamiński na stronie Sejmu jest już byłym posłem

Mandat Sobonia wygasł ponieważ objął on funkcję członka zarządu NBP. W miejsce Sobonia zaprzysiężona została 19 grudnia Anna Baluch.



Szymon Hołownia wygasił mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Mandat Mariusza Kamińskiego wygasił marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, po tym jak Kamiński wraz z Maciejem Wąsikiem został skazany prawomocnym wyrokiem ws. tzw. afery gruntowej na dwa lata więzienia.



Wąsik i Kamiński odwołali się od tej decyzji marszałka do Sądu Najwyższego. Hołownia skierował ich odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, tymczasem Wąsik i Kamiński swoje odwołania skierowali do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.



Odwołanie w sprawie Wąsika skierowane przez Hołownię do Izby Pracy jeden z sędziów tej izby przeniósł do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.