„Nowe wyzwania w obszarze ubezpieczeń społecznych, jakie stawia przed sobą rząd koalicji 15 października wymagają nowego otwarcia, gwarantującego odpowiedzialne zarządzanie tak ważną instytucją” - tłumaczyła w mediach społecznościowych.

- To co robię, jest ważne dla obywateli. Każdego dnia są do załatwienia kolejne sprawy. Nowe decyzje do podjęcia. Przed nami dalsze reformy mające na celu przeobrażenie ZUS w nowoczesną, scentralizowaną, sprawną instytucję. To, co mogę powiedzieć, to że jestem osobą propaństwową, skupioną na dalszym reformowaniu tej instytucji publicznej poprzez depapieryzację obiegu dokumentów i kontaktu z naszymi klientami, automatyzację, wprowadzanie elastycznej struktury organizacyjnej, a także poprawę warunków płacy i pracy oraz budowę wysoko wykwalifikowanego zespołu — powiedziała prezes ZUS.

Czytaj więcej ZUS Prezes ZUS: Chcemy wziąć na siebie rozliczanie składek przez przedsiębiorców Poinformowaliśmy już kluczowe osoby w nowym parlamencie i rządzie o statusie kluczowych zadań, dokonaniach w ostatnim roku oraz gotowości do współpracy z innymi organami publicznymi - mówi Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Gertruda Uścińska specjalizuje się w prawie ubezpieczeń i systemach zabezpieczeń społecznych. W 1981 ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim, w 1987 r. obroniła doktorat w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, a w 2006 uzyskała habilitację na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 r. otrzymała tytuł profesora nauk społecznych, a w lutym 2016 r. została prezesem ZUS